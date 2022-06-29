رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

كتب محمد صبحى

تقدم الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو داعيا المولى عز وجل أن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

وأكد مهدى أن ثورة 30 يونيو تتواصل مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعلاء شأن الوطن بين الأمم وإقرار السلام فى منطقتنا العربية جنبا مع الإصلاح الشامل والتنمية.

كما أكد رئيس جامعة حلوان، أن مصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الأيام التى لا تزال حية فى هذا الجيل الذى انتفض للحفاظ على وطنيته وهويته المصرية الأصيلة.