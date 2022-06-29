اليوم السابع
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رئيس الوزراء يوجه تحية إجلال لأرواح كل الأبناء الجزائريين البررة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 06:53 م
رئيس الوزراء يوجه تحية إجلال لأرواح كل الأبناء الجزائريين البررة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
رسالة الجزائر : هند مختار

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عقب انتهاء مراسم الاستقبال في مطار هواري بومدين الدولى، بالعاصمة الجزائرية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة "مقام الشهيد" بمدينة الجزائر ووضع إكليلاً من الزهور تكريما لأرواح شهداء الجزائر الأبرار. 
 
ورافق رئيس الوزراء فى زيارة النصب التذكاري من الجانب الجزائرى عبدالباقى بن زيان، وزير التعليم العالى، وأعضاء الوفد الوزارى المصرى، وسفير مصر لدى الجزائر.
 
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بزيارة النصب التذكاري لشهداء حرب التحرير، تزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، موجهاً تحية إجلال لأرواح كل الأبناء الجزائريين البررة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، دفاعا عن وطنهم، وفي سبيل تحرير أرضهم، وإعلاء مبادئ الحرية والاستقلال لدولة الجزائر الشقيقة.

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