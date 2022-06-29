اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستعرض مستهدفات الموازنة الجديدة قبل بدء العمل بها الأسبوع المقبل.. صور

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:25 ص
رئيس الوزراء يستعرض مستهدفات الموازنة الجديدة قبل بدء العمل بها الأسبوع المقبل.. صور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمـو وخاصة فـي قطاعـات الصناعة والتصـدير
 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية.
 
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مستهدفات الموازنة الجديدة التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، وما تتضمنه من تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمـو، وخاصة فـي قطاعـات الصناعة والتصـدير، بالإضـافة إلـى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص، والتوسع في مجـالات وأنشـطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.
 
وأكد الوزير تنفيذ خطـة إصلاح هيكلية شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف موازنــة العــام المــالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضـباط المـالي وذلـك بـالتوازي مع العمل على توسـيع شبكة الحماية الاجتماعية.
 
كما اطلع وزير المالية، رئيس الوزراء، على جهود الوزارة في تنفيد جوانب الإصلاحات الأخرى في وزارة المالية، وفى مقدمتها منظومتا الضرائب والجمارك، بما في ذلك توسيع القاعـدة الضريبية من خلال الحد من أساليب التهرب الضريبي.
 
اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية (1)
 
اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية (2)
 
اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية (3)
 

 


مستهدفات الموازنة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة