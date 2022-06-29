رئيس الوزراء الإيطالي: نشر 8 آلاف عسكري إيطالي من قوة الرد السريع لحلف الناتو

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن نحو 8 آلاف عسكري إيطالي من قوة الرد السريع لحلف الناتو سينتشرون في البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي إنه كان من الصعب الوصول إلى 10 آلاف. وتولينا قيادة وحدات الناتو في بلغاريا وزيادة الحضور في رومانيا، موضحا أنه سيوجه إلى بلغاريا والمجر نحو ألفي عسكري، وسينتشر 8 آلاف في إيطاليا بحالة التأهب الكامل، في حال احتاج إليهم الناتو.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن نشر الأنظمة الإضافية للدفاع الجوي في إيطاليا، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان مخططا له مسبقا، وهو لا يقضي بحضور أكثر من 70 عسكريا أمريكيا.