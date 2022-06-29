رئيس أوكرانيا: نسعى للإفراج عن الجنود الأوكرانيين والأجانب الأسرى

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء محادثات حاليًا مع روسيا لإعادة الأسرى الأوكرانيين والمقاتلين المتطوعين الأجانب الذين دافعوا عن البلاد.



وقال زيلينسكي، في مقابلة صحفية أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية مقتطفات منها اليوم الأربعاء "أود أن أشكر الجنود الأبطال من جميع أنحاء العالم الذين تطوعوا للدفاع عن استقلالنا"، وأضاف: الجميع يدرك أن اليوم الحرب هنا في أوكرانيا على أراضينا، ولكن غدًا قد تنتقل إلى أوروبا وبعد غد إلى الولايات المتحدة.



وتابع قائلا: لذلك من الإنصاف أن نقول إن الحرب في أوكرانيا هي بالفعل حرب في أوروبا والولايات المتحدة، ولكنها فقط من الناحية الإقليمية مشتعلة هنا على أراضينا، ولهذا السبب أنا ممتن لكل هؤلاء الأبطال.



وأشار إلى أن روسيا تحتجز اليوم آلاف السجناء الأوكرانيين، بمن فيهم مقاتلون متطوعون أجانب جاءوا للدفاع عن أوكرانيا، قائلا: المفاوضات جارية مع روسيا للإفراج عن الجنود الأوكرانيين والأجانب من الأسر.