اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دبلوماسى روسى: العملية العسكرية ستستمر حتى يتوقف تهديد أوكرانيا لدونباس

الأربعاء، 29 يونيو 2022 08:28 ص
دبلوماسى روسى: العملية العسكرية ستستمر حتى يتوقف تهديد أوكرانيا لدونباس دونباس - أرشيفية
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أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أن العملية العسكرية الخاصة التي تشنها بلاه على أوكرانيا ستستمر حتى يتوقف قصف دونباس ويتوقف التهديد من الأراضي الأوكرانية.


وقال بوليانسكي -في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في معرض تعليقه على الأحاديث عن استهداف مركز للتسوق في كريمنشوك، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الأربعاء إن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى يتوقف قصف دونباس ويتوقف التهديد من الأراضي الأوكرانية".


وأضاف " لم يتم توجيه ضربة للمركز، بل إن الجيش الروسي شن ضربة على مستودعات تحوي أسلحة غربية وذخيرة وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية بالقرب من مصنع كريمنشوك للمركبات البرية".


وبشأن القصف الروسي الذي استهدف مركزا تجاريا وسط أوكرانيا، دعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، المجتمع الدولي إلى مساءلة مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا.


وقال ميلز ، في تصريحات أوردتها قناة " الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن القصف الذي استهدف مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا لم يكن استثنائيا من هذه الجرائم، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعم التحقيقات الدولية في الجرائم المرتكبة.


وفي سياق ذي صلة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية في مدينة خيرسون كيريل ستريموسوف بدء الاستعدادات في المنطقة لإجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا.


وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء أن الاستفتاء يطرح على المواطنين قضية أن تصبح خيرسون أحد الكيانات التابعة لروسيا، حيث سيمنح الاستفتاء المدينة الحق في تقرير مصيرها.


يذكر أن مدينة خيرسون، تعتبر مركز المنطقة الاستراتيجية جنوبي البلاد، وأول مدينة كبيرة تسقط في أيدي الجيش الروسي بعد إطلاق موسكو عمليتها العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.


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