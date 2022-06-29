اليوم السابع
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دار الإفتاء توضح سنن العشر الأوائل من ذى الحجة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 08:19 م
دار الإفتاء توضح سنن العشر الأوائل من ذى الحجة سنن عشر ذى الحجة
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انفوجراف يوضح، سنن عشر ذى الحجة، وذلك بعد أن أعلنت الدار، أن غدا الخميس هو غرة ذى الحجة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وثلاثة وأربعين من الهجرة، وأن يومَ الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليه لعام ألفينِ واثنين وعشرين ميلاديًّا هو التاسعُ من ذى الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ السبت الموافقَ التاسع من شهر يوليه لعام ألفينِ واثنين وعشرين ميلاديًّا هو العاشرُ من ذى الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
ومن بين سنن عشر ذى الحجة بحسب دار الإفتاء المصرية : "كثرة الذكر، كثرة فعل الخيرات، الصوم، عدم قص الشعر والأظافر إذا كنت تنوى الأضحية، صوم يوم عرفة والإكثار من قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له".
 

غرة ذي الحجة

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر يونية لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.
  
سنن عشر ذى الحجة
سنن عشر ذى الحجة
 
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذى الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.
 
وأصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قرارها رقم (158 / هـ) الذى تضمن أن يوم غد الخميس الموافق للثلاثين من شهر يونية 2022م هو غرة شهر ذى الحجة.
 
وعلى ذلك كله تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونية لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.
 
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

غرة ذى الحجة

صيام عشر ذى الحجة

فضل العشر الأوائل من ذى الحجة

صيام ذى الحجة

العشر من ذى الحجة

العشر الاوائل من ذى الحجة



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