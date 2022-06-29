دار الإفتاء: الجمعة 8 يونيو وقفة عرفات وعيد الأضحى السبت 9 يونيو

كتب لؤى على

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الخميس هو غرة ذي الحجة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وثلاثة وأربعين من الهجرة، وأن يومَ الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليه لعام ألفينِ واثنين وعشرين ميلاديًّا هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ السبت الموافقَ التاسع من شهر يوليه لعام ألفينِ واثنين وعشرين ميلاديًّا هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.