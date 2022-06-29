دار أوبرا دمنهور تحتفل بالأسبوع العالمي للموسيقى بالتعاون مع المركز الثقافى الروسى

البحيرة - ناصر جودة

استضافت دار أوبرا دمنهور، احتفالية مميزة بمناسبة الأسبوع العالمي للفنون، وذلك فى إطار فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي، والتعاون المستمر بين دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، والمركز الثقافي الروسي بالإسكندرية.

شارك الاحتفال بافيل كيديسوك مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية والدكتور إسماعيل الناظر أستاذ الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا والمهندسةإيمان مكاوى مدير أوبرا دمنهور.

بدأ الاحتفال بكلمة للقنصل الثقافي الروسي، أشاد فيها بالمستوي الفني والدور الثقافي الكبير لدار أوبرا دمنهور، معبراً عن سعادته لتواجده على أرض محافظة البحيرة وأن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين المركز الثقافي الروسي ودار الأوبرا ، وخاصةً فى الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات الأطفال

وتضمنت فعاليات الاحتفال افتتاح معرض فني لأطفال الجالية الروسية، وعرض لمجموعة من أفلام الرسوم المتحركة، من إنتاج Animation 8 studio ، تأليف موسيقي تصويرية شريف نور، إخراج إسماعيل الناظر و شريف عباس،

حيث تناولت الأفلام قضية نهر النيل وتوعية الأطفال بأهميته وضرورة الحفاظ عليه، بالإضافة إلي بعض فقرات البالية العالمية وفقرة موسيقية عزف على الجيتار لطلبة المركز الثقافى الروسي ، كما تضمنت الاحتفالية اقامة ندوة ثقافية مع الدكتور إسماعيل الناظر ادارتها المهندسة ايمان مكاوى مدير أوبرا دمنهور.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم اعضاء المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة وعدد من الصحفيين تقديراً لدورهم فى إلقاء الضوء على الإنجازات الذي يشهدها قطاع الفنون والثقافة بالمحافظة وخاصةً الأنشطة والفعاليات التي تقيمها دار أوبرا دمنهور لإثراء هذا القطاع الحيوي والذي يساهم فى تشكيل وبناء وجدان أبناء المحافظة.