ختام فعاليات النسخة الأولى لدورى حياة كريمة لكرة القدم الخماسية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، ختام فعاليات النسخة الأولى من دورى حياة كريمة لكرة القدم الخماسية، والتى أقيمت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ووزارة التربية والتعليم، والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية وبمشاركة 600 طالب من 36 مدرسة إعدادية بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المباراة النهائية أقيمت على ملعب مركز شباب مدينة الحسينية بين فريقى مدرسة عبد السلام عطوان الإعدادية رقم 1 ومدرسة المناصرة الإعدادية فى حضور الدكتور مؤمن عبد الرحيم مدير إدارة الكليات المتخصصة، والأستاذة سارة حمدى عبد السميع والأستاذة ثمر احمد خليفة ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة دعاء زكريا مدير إدارة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم والدكتور محمد صلاح موجه عام التربية الرياضية ، والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية ، والدكتور أحمد إبراهيم مدير إدارة الأداء الرياضى والأستاذ هشام إسماعيل مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، واتسمت المباراة النهائية بالندية والتنافس الشريف لتحقيق الفوز لتنتهى بفوز مدرسة عطوان الإعدادية رقم 1 بنتيجة 2- صفر على مدرسة المناصرة الإعدادية.

وأضاف وكيل وزار ة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة دورى حياة كريمة لكرة القدم الخماسية فى نسخته الأولى النهوض بالنشء والشباب واستغلال طاقاته لخدمة المجتمع فى مختلف المجالات ، واكتشاف الموهوبين رياضيا من طلاب المدارس ، لافتا إلى أنه تم توزيع الهدايا وكأس البطولة على صاحب المركز الأول والثانى وسط مظاهر من البهجة والسعادة على أوجه المشاركين والحضور.