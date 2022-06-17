تدريب طلاب المدارس على الهوكى بمركز شباب ناصر فى الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الاستمرار فى تنفيذ فعاليات تدريب طلاب المدارس على رياضة الهوكى وذلك بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، حيث قامت الإدارة العامة للرياضة بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب الشباب والفتيات من طلاب المدارس يتم على أيدى مدربين متخصصين وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية، لافتاً إلى أنه تم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين اللاعبين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماما كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة الرياضة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية فى مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عالياً.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادى المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوى الهمم من المشاركة فى كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التى يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادى ورفع مستوى المعيشة.