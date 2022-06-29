حياة كريمة.. صحة الإسماعيلية تجرى الكشف على 1500 حالة بالمجان فى القصاصين

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات بقرية الوادى الأخضر التابعة لمركز ومدينة القصاصين، على مدار يومى 27، و28 يونيه الجاري، بإشراف الدكتور على حطب وكيل وزارة صحة المحافظة، وتم الكشف على 1500 حالة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، أنه قافلة " قرية الوادى الأخضر" بمركز القصاصين شملت ستة تخصصات طبية فى الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر"بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنف دواء مجانى، فريق للتثقيف الصحى والتوعية.

وقال الدكتور على حطب، إلى أن إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة تقدم خدمتها المتكاملة فى جميع التخصصات بالمجان، ومستمرة فى جميع مناطق محافظة الإسماعيلية لتصل لكل مواطن بالقرى، والعزب التابعة لكل الإدارات خاصة الأماكن التى بها تطوير فى المنشآت الصحية، وذلك لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حتى يتسنى لهم تقديم أفضل خدمة طبية ذو جوده متميزة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها و دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ، لافتا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



توافد المواطنين على القافلة



جانب من الكشف



قافلة طبية