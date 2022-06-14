حياة كريمة.. صحة الإسماعيلية تجرى الكشف على 900 حالة مجانا فى قافلة طبية

الإسماعيلية - السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات بمركز طبي قرية الجرايشة التابع لمركز ومدينة أبوصوير، علي مدار يومى 13، و14 يونيو الجاري، بإشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة المحافظة، وتم الكشف علي 900 حالة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، أنه قافلة "قرية الجرايشة" بمركز ابوصوير شملت ستة تخصصات طبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنفا دوائيا مجانيا، فريق للتثقيف الصحي والتوعية.

وأشار الدكتور علي حطب، إلى أن إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة تقدم خدمتها المتكاملة في جميع التخصصات بالمجان، ومستمرة في جميع مناطق محافظة الإسماعيلية لتصل لكل مواطن بالقرى، والعزب التابعة لكل الإدارات خاصة الأماكن التى بها تطوير في المنشآت الصحية، وذلك لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حتى يتسنى لهم تقديم أفضل خدمة طبية ذو جوده متميزة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها و دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة بثينة بركات، مديرة إدارة القوافل الطبية بصحة الإسماعيلية، انه تم الكشف وصرف العلاج مجانًا بالكامل لـ 900 حالة، مؤكدة أن اختيار قرية الجرايشة التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، نظرًا للكثافة السكانية الكبير في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.