حياة كريمة ببنى سويف.. تبطين 485 كيلو من الترع بتكلفة مليار و131 مليون جنيه

بنى سويف - هانى فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لمتابعة المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.

ورصد "اليوم السابع" الانتهاء من أعمال التبطبن لبعض الترع فى نطاق مركز بنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة.

من جانبة قال الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف إنه تم الانتهاء من تبطين 485 كيلو بتكلفة تزيد عن مليار و131 مليون جنيه، فيما يبلغ إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 904.7 كم تقريباً بتكلفة تقدر بـ2 مليار و498.9 مليون جنيه، تخدم 361 ألفا و391 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال 751.6 كم تخدم زمام 269 ألفا و639 فداناً باعتمادات تقدر بمليار و963 مليونا 123 ألف جنيه، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 153 كم ، باعتماد يزيد عن 535 مليونا و770 ألف جينه.

وأكد المحافظ، ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.