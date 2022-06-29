"حماية المستهلك": حملات مستمرة على الأسواق طوال أيام عيد الأضحى المبارك

كتب مدحت وهبة

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق طوال أيام عيد الأضحى المبارك وأن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات

وأضاف حسام الدين، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

ويهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه فى توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.