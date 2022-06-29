جامعة أسيوط تحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

أسيوط - ماهر البهنساوي

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة على الاحتفال سنوياً بذكرى ثورة 30 يونيو، والتى تمثل نقطة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر، عكست إرادة الشعب المصرى ووعيه الوطنى الخالص، وحرصه على حماية وطنه والحفاظ على هويته، مشيراً إلى أن ثورة 30 يونيو هى نقطة انطلاق إعادة الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة على أسس قوية وراسخة ترسخ لقيم العدالة والمساواة وتعلى روح الإنتماء الوطنى والعمل من أجل بناء مصر وتقدمها.

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفال الجامعة بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو والذى نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على الحفل ، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة أعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورموز وقيادات الدين الإسلامى والمسيحى ورجال الإعلام وحشد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة .

وتضمن الحفل تقديم الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لعرض مختصر تناول فيه دور الجامعة فى بناء وعى أبنائها الطلاب، ودور أسرة طلاب من أجل مصر والهادف إلى إشراك كافة طلاب الجامعة فى العمل لمصلحة الوطن وبناء الدولة المصرية، مشيداً بحرص رئيس الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية ووقائع برنامج الوعى الذى جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن فاعليات الأنشطة الطلابية تضمنت مؤتمرات وندوات تثقيفية وعقد معسكرات لبناء القادة بالاعتماد على مدربين طلاب وزيارات لأهم المناطق الأثرية والمشروعات القومية، وانعقاد معسكرات الخدمة العامة والاجتماعات التنسيقية وإطلاق العديد من المبادرات الطلابية لدعم النشاط الطلابى والعمل المجتمعى .

وتضمن الحفل قيام منتخب الجامعة للموسيقى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بتقديم عدداً من أشهر الأغانى الوطنية المناسبة للاحتفال.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على سعى إدارة الجامعة إلى عقد شراكات للتعاون المشترك والمتبادل مع مختلف القطاعات والهيئات الحكومية من أجل تعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات العلمية والبشرية فى دعم وتعزيز مجالات العمل المختلفة سواء على الصعيد الخدمى أو التنموى على اختلاف أشكاله، مشيدا بدور وحدة نقل التكنولوجيا المتكامة (ITTU) فى ربط النظرية بالتطبيق ودعم الكوادر الشابة .

جاء ذلك خلال استقباله ممثلى الجامعة العمالية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر صدقى رئيس الجامعة العمالية، الدكتور حمدى أحمد زيدان مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة، الدكتور عصام محمد فوزى رئيس قسم إدارة الأعمال الأكاديمى ومدير مركز التدريب والاستشارات بالجامعة العمالية , الدكتور علاء فرح محمود مدير التدريب، الدكتور زكريا سيد عميد شعبة التنمية التكنولوجية، محمد فاروق المدير الإدارى للوحدة، راعوث صفوت سعد مسئول التدريب .

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى إلى أن استراتيجية الجامعة تسعى إلى التطوير وتذليل العقبات التى تواجه العمل وذلك من خلال عقد بروتوكولات تعاون مشترك بين الجامعات بما يعود بالنفع لصالع العملية التعليمية والبحثية وتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيدا بممثلى الجامعة العمالية باعتبارها واحدة من المؤسسات التعليمية التى لاتهدف إلى تحقيق الربح بينما تهدف الى تدعيم الامكانيات البشرية لشوق العمل .

وأوضح الدكتور حمدى زيدان أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط ممثلة فى وحدة التكنولوجيا المتكاملة بجامعة أسيوط بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وقطاع التدريب بالجامعة العمالية فى مجال التدريب المهنى فى جميع التخصصات، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الشابة لتلبية سوق العمل على احدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، وتدريب الخريجيين لرفع كفاءتهم فى كافة التخصصات التكنولوجية عن طريق أساتذة متخصصون ومدربون على أعلى مستوى لرغبة الطرفين فى التعاون فى مجال تأهيل الشباب لسوق العمل داخل وخارج جمهورية مصر العربية.



احتفال جامعة أسيوط



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