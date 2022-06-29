تنفيذى الشرقية يستعرض قانون تنظيم انتظار المركبات والمشروعات الصغيرة

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض مجلس تنفيذى محافظة الشرقية برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، الموضوعات الواردة من المديريات والهيئات ومراكز المدن لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية وموافقات للصالح العام.

بدأ الاجتماع بعرض مذكرة رئاسة حى ثان الزقازيق بشأن طلب الموافقة على استخراج تصاريح لأصحاب محلات الجزارة لإقامة شادر أمام محلاتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه بالشوارع الرئيسية و 1000 جنيه للشوارع الجانبية، طبقاً لقانون الإشغال ولصالح صندوق النظافة على الا تُعيق الطريق العام، ليوافق المجلس التنفيذى على ذلك، باستثناء منطقتى القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة.

كما تم عرض مذكرة مديرية الشئون الصحية بشأن مناقشة حملة طرق الأبواب لتحقيق المستهدف من حمله التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك نظراً لإحجام عدد من المواطنين عن تلقى اللقاح ، ليؤكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود بين رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية التابعة لهم بالتنسيق مع مديريات ( الأوقاف - التربية والتعليم – الصحة – الشباب والرياضة) لعمل حملات توعوية للمواطنين لتشجيعهم على تلقى اللقاح بمختلف القرى والمراكز من خلال طرق الأبواب لتحقق المحافظة المستهدف والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وخلال الاجتماع تم عرض المذكرة المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 ( قانون المشروعات الصغيرة) ، ليكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التوعية بالقانون وأهم التيسيرات الواردة به لأصحاب المشروعات وتشجيعهم على التقدم للجهاز للحصول على المميزات والحوافز التى تقدمها الدولة لهم لإقامة مشروعاتهم الصغيرة بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

كما ناقش مجلس تنفيذى المحافظة آليه تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم إنتظار المركبات فى الشارع ، ليصدر الحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر الشوارع الرئيسية وساحات الإنتظار بالتنسيق مع إدرة المرور وطرحها فى مزايده علنية وذلك لتنظيم الحركة المرورية ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدن المحافظة.