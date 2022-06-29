تعليم الوادي الجديد: فوز الطالب محمد شعراوى بجائزة الدولة للمبدع الصغير

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن فوز الطالب محمد شعراوى جمعة أحمد من مدرسة العاشر من رمضان الإعدادية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية بجائزة الدولة للمبدع الصغير بمجال التأليف المسرحى (الفئة العمرية الأولى)، جاء ذلك وفقا للتعاون المثمر والبناء مع قطاع تعليم الوادى الجديد وقطاع الثقافة بالمحافظة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص التهنئة وأصدق الأمنيات للواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، بفوز الطالب محمد شعراوى، معربًا عن إمتنانه وتقديره لإشراف مدير عام الخدمات التربوية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى، وحرصه على اكتشاف المواهب الطلابية بشتى مجالاتها والعمل على تنميتها وصقلها للمشاركة بكافة المحافل والمسابقات.