تعرف على نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة فى زفتى

الغربيــــة عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اجتماعه الأسبوعي، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد ومديري الهيئات والشركات، وخلال اجتماعه تطرق المحافظ لمواعيد النهو المتفق عليها، وكذلك سبل التعاون والتنسيق بين أعمال المرافق لضمان انتهائها في الوقت المحدد.



بدأ المحافظ اجتماعه بمناقشة بعض التحديات التي تواجه عملية التنفيذ وتذليل كافة المعوقات المحتملة، حيث بدأ الاجتماع بمتابعة نسب نهو مشروعات المرافق، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي والبالغ عددها 140 مشروعا تم نهو 102 منها بتكلفة إجمالية 680 مليون جنيه.

وعن مشروعات مياه الشرب، تابع المحافظ نسب الإنجاز لـ129 مشروعا تم نهو 125 منها بنسبة إنجاز 98,7 % وبتكلفة مالية 282,43 مليون جنيه، كما تطرق الاجتماع إلى الوضع الجاري لمشروعات الكهرباء والبالغ عددها 108 مشروعات جاري العمل بعدد 102 وتم نهو 6 مشاريع بتكلفة مالية 324 مليون جنيه.

وفي قطاع المرافق، تابع المحافظ نسب نهو الأعمال بكلا من مشاريع الغاز الطبيعي والبالغ عددها 55 مشروعا تم نهو 5 مشاريع منها، وجاري العمل في 44 مشروعا بتكلفة إجمالية 541,7 مليون جنيه، ذلك بالإضافة إلى مشاريع الاتصالات والبالغ عددها 54 مشروعا جاري العمل بعدد 19 مشروعا ونهو 7 مشاريع بإجمالي تكلفة 37 مليون جنيه.



كما تطرق المحافظ خلال اجتماعه لمناقشة نسب التنفيذ بكلاً من مشروعات التربية والتعليم والبالغ نسبة نهو الأعمال بها 99 % بتكلفة إجمالية 185,6 مليون جنيه، الشباب والرياضة والتي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 33,5 %، ومشروعات الصحة والبالغ عددها ٢٤ مشروعا بنسبة تنفيذ 42 % بتكلفة 521 مليون جنيه.



واختتم الاجتماع بمناقشة نسب إنجاز مشروعات (الإسعاف، المجمعات الخدمية، المجمعات الزراعية والبيطرية، الري وتبطين الترع، الكباري، التضامن الاجتماعي، الأسواق والمواقف والحماية المدنية، رصف الطرق الرئيسية والفرعية، العمارات السكنية، سكن كريم، السكة الحديد، البريد، نقاط الشرطة، أبراج المحمول والمجمعات الصناعية).