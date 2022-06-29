تعرف على حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بأسيوط والشرقية

الشرقية – إيمان مهنى - أسيوط - ماهر البهنساوي

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تمت إزالة تعديات على أراض زراعية بمركزى الفتح وابنوب ضمن الحملات المستمرة التى تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء للحد من هذه الظاهرة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية فى هذا الشأن.

ولفت إلى تكثيف عمليات الرصد والمتابعة دون تهاون أو تقاعس للحفاظ على حق الشعب والدولة فى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل الطرق الممكنة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين والخارجين عن القانون دون استثناء مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية بمركز الفتح إزالة لتعدٍ على أرض زراعية أمام كوبري كرم عيسي ببني مر، كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ابنوب إزالة فورية لتعدي عبارة عن قواعد على ارض زراعية ؛ وذلك بمشاركة تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة ابنوب ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، ونوابهما وبمشاركة ممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي املاك الدولة والجمعيات الزراعية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها وبالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ على تشكيل غرفة ادارة الازمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بأية تعديات على اراضى زراعية او اراضى املاك دولة او مخالفات بناء على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) او ارسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873 ) ، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة .

وفى الشرقية أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فضلاً عن تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

وقامت رئاسة مدينة القرين بإزالة غرفتين بالطوب الأبيض على مساحة 150 متر أرض زراعية وتمت الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالاشتراك مع قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق بحمله لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطه وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى ابو عميره وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع ، من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الإنضباط بشوارع وميادين الحى.

وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق بشن حملة إزالة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومصادرة 8 شيش بمنطقة فلل الجامعة بنطاق الحي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة مكبره لرفع الإشغالات ، بالتعاون بين شرطة المرافق بمركز مدينة بلبيس وإدارة الإشغالات بمجلس مدينة بلبيس و أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لنباشي القمامة و2 محضر لبائعين متجولين و تحرير 7 محاضر إشغال طريق و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بالناصرية بإزالة فورية لمكان مجهز كقاعه تصوير خارجي وسور بدون ترخيص علي الأرض الزراعية بناحية الوحدة المحلية الناصرية طريق صان الحجر علي مساحة 700 م وتم تسليم الأرض للزراعة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع المحليه بأنشاص الرمل بإزالة تعديات ، الحالة الأولى عباره عن أعمده دور رابع علوى على مساحة 114 متر ، و الحاله الثانية عبارة عن أعمده وحوائط دور ثاني علوى على مساحة 111 متر وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتمت الإزالتين على نفقه المخالف، كما تم التصدى لحالة بناء مخالف لسور بالطوب الأحمر لدور ثاني علوى داير منزل بقريه السعيديه على مساحه 100 متر وتمت الإزالة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وفي الوحدة المحلية بالزوامل تم التصدي لعدد ( 4) حالات بناء مخالف وإزالتها بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية وجمعية المهندسين العرب منهم ، منهم حالتين شدة خشبية لمبنيين منفصلين عباره عن سملات دور أرضي كل مبني على مساحة 50 متر، و إزالة سور على مساحة 750متر طولي، و إزاله شدة خشبية سملات مصنع على مساحة فدان، وأسوار بطول 1 كم ، بإجمالي مساحات تم التصدي وإزالة الشدات الخشبية لها علي مساحة 7 أفدنة، وتم التصدي والازالة بواسطة رجال ومعدات الوحدة والتحفظ علي بعض مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

في سياق متصل تمكن فريق العمل بالوحدة المحلية بكفر أيوب بإزالة أعمال بناء سور بلكونه بارتفاع 1 متر بمنزل مساحته 70 متر بناحيه بساتين بركات ، وتمت الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة سور مخالف بالطوب الدبش ومونة الأسمنت على مساحة 80م تقريبا بمنطقة المنشية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.