ترامب يهاجم شاهدة بـ"اقتحام الكونجرس": رفضت طلبها للعمل معى

كتبت: نهال أبو السعود

رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شهادة كاسيدي هاتشينسون مساعدة رئيس موظفي البيت الأبيض خلال رئاسته التي أدلت بها أمام لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس، قائلاً إنه "بالكاد" يعرف من هي.

قال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "أنا بالكاد أعرف من هو هذا الشخص، كاسيدي هاتشينسون ، بخلاف ما سمعت عنها من أشياء سلبية للغاية زائفة، وعندما طلبت الذهاب مع بعض أعضاء الفريق إلى فلوريدا بعد خدمتي بعد فترة كاملة في المنصب، رفضت شخصيًا طلبها".

وأضاف ترامب: "لماذا أرادت الذهاب معنا إذا شعرت أننا فظيعون للغاية؟ أفهم أنها كانت مستاءة للغاية وغاضبة لأنني لم أرغب في رحيلها أو أن تكون عضوًا في الفريق. إنها أخبار مزيفة"

قدمت هاتشينسون شهادة يوم الثلاثاء، ووصفت كيف سمعت محادثة قالت فيها ترامب إن على الخدمة السرية أن تزيل أجهزة الكشف عن المعادن وأن تسمح لجميع مؤيديه بالدخول في التجمع يوم 6 يناير في البيت الأبيض، على الرغم من أن بعضهم كان يحمل أسلحة.

قالت سارة ماثيوز ، نائبة السكرتير الصحفي السابقة ، في تغريدة على تويتر: "أي شخص يقلل من أهمية دور كاسيدي هاتشينسون أو وصولها إلى الجناح الغربي إما لا يفهم كيف عملت البيت الأبيض تحت إدارة ترامب أو يحاول تشويه سمعتها لأنهم خائفون من مدى إدانة هذه الشهادة".

كما أخبرت هاتشينسون اللجنة أنها أمضت الكثير من الوقت في مبنى الكابيتول هيل كجزء من وظيفتها في البيت الأبيض وتحدثت بانتظام مع أعضاء الكونجرس وكبار أعضاء إدارة ترامب، وقالت إنها كانت على اتصال بميدوز "إلى حد كبير طوال اليوم".