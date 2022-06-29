تداول 6111 طن بضائع عامة ومتنوعة و333 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 6111 طن بضائع عامة متنوعة و333 شاحنة و70 سيارة ملاكى وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن، حيث بلغ إجمالى حركة الصادرات تداول 3846 طن بضائع عامة ومتنوعة، 164 شاحنة، 39 سيارة، وبلغ إجمالى حركة الواردات تداول 2265 طن بضائع عامة ومتنوعة، 169 شاحنة، 31 ملاكى.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالى 91 شاحنة بحمولة 1563 طن بضائع عامة ومتنوعة 6 ملاكى والعبارة القاهرة بإجمالى 3 شاحنة بحمولة 27 طن بضائع عامة ومتنوعة 7 ملاكى والسفينة عمان بإجمالى 28 شاحنة بحمولة 173 طن بضائع عامة ومتنوعة 10 ملاكى.

كما غادرت السفينة أمل بإجمالى 95 شاحنة بحمولة 2489 طن بضائع عامة ومتنوعة 20 ملاكى والسفينة عمان بإجمالى 29 شاحنة بحمولة 744 طن بضائع عامة ومتنوعة و10 ملاكى والعبارة القاهرة بإجمالى 12 شاحنة بحمولة 80 طن بضائع عامة ومتنوعة و13 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالى 17 شاحنة بحمولة 420 طن بضائع عامة و 82 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و 8 ملاكى و 30 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالى 28 شاحنة بحمولة 533 طن بضائع عامة و 6 ملاكي، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 2853 راكب بموانئها المختلفة.