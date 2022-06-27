اليوم السابع
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تداول 6255 طن بضائع عامة ومتنوعة و316 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:46 ص
تداول 6255 طن بضائع عامة ومتنوعة و316 شاحنة بموانئ البحر الأحمر صورة ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تداول 6255 طن بضائع عامة متنوعة و 316 شاحنة و 40 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.   

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 3823 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 168  شاحنة ، 14 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2432 طن بضائع عامة ومتنوعة، 148 شاحنة ، 26 ملاكي

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل باجمالي 97 شاحنة بحمولة 1700 طن بضائع عامة ومتنوعة 4 ملاكي و 2 شاحنة فارغة  واعبارة القاهرة  باجمالي 7 شاحنة بحمولة 124 طن بضائع عامة ومتنوعة 10 ملاكي.

كما غادرت السفينة أمل  باجمالي 99 شاحنة بحمولة 2448 طن بضائع عامة ومتنوعة 14 ملاكي و السفينة عمان باجمالي 28 شاحنة بحمولة 661 طن بضائع عامة ومتنوعة والعبارة القاهرة  فارغة .

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 25 شاحنة بحمولة 558 طن بضائع عامة و 50 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا والسودان و 12 ملاكي و 17 شاحنة فارغة  وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 41 شاحنة بحمولة 714 طن بضائع عامة.

كما غادر ميناء السويس السفينة بنياس 2 فارغة متجهة الي جدة والسفينة MAREVAN SWAH فارغة متجهة الي عرض البحر وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2819 راكب بموانئها المختلفة .

 


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