تحرير 9 محاضر مخالفات خلال حملات تموينية بملوى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

حررت إدارة تموين بندر ملوى بمحافظة المنيا، 9 محاضر تموينية مخالفة لعدد من المخابز البلدية بالمدينة وذلك خلال حملة نظمتها الإدارة بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج وتطبيق القرارات التموينية الصادرة.



وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، إن الحملة شملت عدد من مخابز المدينة وأسفرت عن تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 4 محاضر نظافة(بيئة) من عدم التخلص السليم من المخلفات الناتجة عن النشاط وعدم نظافة داخلية و محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات



وشدد السايس بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز من اجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب

