تحرير 73 محضرا تموينيا بإيتاى البارود ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على الأراضى الزراعية المنزرعة بالقمح والتعامل بكل حسم مع عمليات إحتفاظ المواطنين بالقمح فى منازلهم والامتناع عن توريده فى إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التى نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بقيادة المهندس مجدى الخضر، بالإشتراك مع مباحث التموين ومن خلال حملة لضبط حركة توريد الاقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر تم تحرير 73 محضر بمركز إيتاى البارود ضد أصحاب حيازات زراعية الوارد أسمائهم بكشوف الحصر ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت 100 طن قمح للشون والصوامع .

وشدد محافظ البحيرة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح ووجه بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.