تحرير 15 محضرا للذبح خارج المجازر الحكومية وضبط لحوم فاسدة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات ومحلات تداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها حفاظاً على صحة المواطنين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور أحمد عيادة بالتنسيق مع مديرية التموين حملات مكبرة على محلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات الغذائية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 3 محاضر لضبط 57 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز إدكو، وكذلك تحرير 7 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز إيتاي البارود منهم 4 محاضر بقرية التوفيقية، كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بلدي ذبح خارج المجازر الحكوميه وتم ضبط 30 كيلو لحوم بكفر الدوار، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.