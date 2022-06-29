اليوم السابع
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تجديد حبس طالب جامعى بالشرقية 15 يوما بتهمة ابتزاز طفلة عبر إنستجرام

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:25 م
تجديد حبس طالب جامعى بالشرقية 15 يوما بتهمة ابتزاز طفلة عبر إنستجرام حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة كفر صقر بمحافظة الشرقية، تجديد حبس طالب جامعى  لاتهامه بابتزاز طفلة عمرها 13 عاما من خلال موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بصور خاصة، بعد أن أوهمها بالحب ونشبت بينهما علاقة عاطفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية عندما  تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغا من أسرة طفلة 13 عاما مقيمة محافظة كفر الشيخ، بقيام شاب بابتزازها بصور خاصة وتهديدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شاب بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم، وتمكنت مأمورية  من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر صقر من ضبط المتهم "محمد أ م" طالب جامعى، وعثر بهاتفه المحمول على دلائل أثار تهديده للطفلة، وتبين أنه تعرف عليها عبر تطبيق إنستجرام وقام بإبتتزاها، وتم التحفظ عليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2273 إدارى مركز شرطة كفر صقر.

وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 
 
 

 


الشرقية

الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

مباحث التكنولوجيا

كفر صقر

ابتزاز طفلة

انستجرام



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