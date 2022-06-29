تجديد حبس طالب جامعى بالشرقية 15 يوما بتهمة ابتزاز طفلة عبر إنستجرام

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغا من أسرة طفلة 13 عاما مقيمة محافظة كفر الشيخ، بقيام شاب بابتزازها بصور خاصة وتهديدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شاب بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم، وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر صقر من ضبط المتهم "محمد أ م" طالب جامعى، وعثر بهاتفه المحمول على دلائل أثار تهديده للطفلة، وتبين أنه تعرف عليها عبر تطبيق إنستجرام وقام بإبتتزاها، وتم التحفظ عليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2273 إدارى مركز شرطة كفر صقر.

وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.