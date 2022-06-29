بوتين: روسيا سترد إذا قرر الناتو نشر قوات في فنلندا والسويد

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا لم تتغير ومن المحتمل تعديل "التكتيكات"، موضحا أن روسيا سترد إذا قرر الناتو نشر قوات في فنلندا والسويد.

وأضاف فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفى، أنه ليس لدينا مشاكل مع السويد وفنلندا كما هو الوضع مع أوكرانيا، موضحا أن الهدف الرئيس هو تحرير دونباس والحصول على ضمانات أمنية.

وعلق الرئيس الروسى على قصف مركز تجاري في أوكرانيا: لا نستهدف المدنيين.

وقال فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية في أوكرانيا ليست محددة بالوقت، موضحا أن القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا وتحقق أهدافها.