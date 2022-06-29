بعد قليل.. مجلس إدارة اتحاد عمال مصر ينتخب هيئة مكتبه لدورة جديدة

كتبت آية دعبس

يبدأ مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد قليل أول اجتماع له لاختيار هيئة مكتب له للدورة النقابية الجديدة 2022-2026 ،والتي تبدأ غدا الخميس.

وكان حسن شحاتة ر ئيس النقابة العامة للنقل الجوي، قد فاز في انتخابات الأحد من هذا الاسبوع، برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وحصل على 245 صوتا، بينما حصل منافسه عادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب على 170 صوتا.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن 481 عضو بالجمعية العمومية لهم حق التصويت، وشارك في التصويت 420 ناخبا، بينما أعلنت اللجنة عن بطلان 5 أصوات، وغاب 61 ناخبا عن المشاركة، وبذلك تنتهي اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، المرحلة الثالثة من الانتخابات العمالية التي بدأت يوم 8 مايو الماضي بمراحلها الثلاثة لجان نقابية ونقابات عامة واتحاد عمال، وشارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل من 29 نقابة عامة شكلوا ما يقرب من 2000 لجنة نقابية في معظم مواقع العمل والإنتاج،لتبدأ دورة جديدة 2022-2026 من غد الخميس الموافق 30 يونيو.