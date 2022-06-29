اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 08:42 ص
أكرم القصاص
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الهند تسجل 14 ألفا و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 08:08 ص
الهند تسجل 14 ألفا و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا كورونا فى الهند - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة الهندية، 14 ألفا و506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و433 ألفا و345 حالة.


وأفادت الوزارة - حسبما أوردت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء - بأنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و77 حالة.


وأضافت أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 99 ألفا و602 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و808 آلاف و666 شخصا، وذلك بعدما تعافى 11 ألفا و574 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.


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