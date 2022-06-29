الناتو: الحلف غير مستعد لإعلان أي موعد محتمل لانضمام جورجيا

كتب أحمد عرفة

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن الحلف غير مستعد لإعلان أي موعد محتمل لانضمام جورجيا إلى الحلف، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو : أما بخصوص مسألة العضوية لجورجيا فنحن لا نعتزم تحديد أي موعد.

واستطرد الأمين العام لحلف الناتو: سنعزز الدعم السياسي والعملي لجورجيا بواسطة الحزمة الجديدة للمساعدة في إيجاد القدرات الضرورية وتعزيز الاستقرار، بما في ذلك عن طريق زيادة مشاركة جورجيا في المناورات السيبرانية للناتو والمساعدة في تطوير الحماية للبنية التحتية.