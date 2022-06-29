اليوم السابع
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المشدد 7 سنوات لسائقين وفلاح لشروعهم فى قتل شخصين لخلافات بينهم بالشرقية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:46 ص
المشدد 7 سنوات لسائقين وفلاح لشروعهم فى قتل شخصين لخلافات بينهم بالشرقية المحكمة
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة سائقين وفلاح بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامهم بالشروع فى قتل شخصين بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز فاقوس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 21557 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة فاقوس، والمقيدة برقم  1578 لسنة 2021 کلي شمال الزقازيق، ليوم 28 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي، بوصول كل من " عبد العال ع ع " مصابا بجرح نافذ بالجانب الأيسر،42 عاما فلاح مقيم أشكر فاقوس، و"سالم ع س" 48 عاما سائق جرار مصابا بجرح نافذ بالصدر.

تبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، برئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث المركز، برئاسة العميد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، قيام كل من"عليوة ع ع " 45 عاما سائق مقيم السماعنة مركز فاقوس، وشقيقه " محمد" 43 عاما سائق توك توك مقيم السماعنة،و" سامح م ال" 35 عاما فلاح مقيم السماعنة، بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح أبيض على اثر خلافات بينهما قاموا بالترصد لهم والتربص بهما محدثين إصابتهما شروع فى قتل.

تم القبض على المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

جنايات الزقازيق

قرية السماعنة

مركز فاقوس

شروع فى قتل



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