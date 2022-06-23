المؤبد لسائقين بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة سائقين بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحي عادل صادق وشادي المهدى عبد الرحمن وأمانه سر، نبيل شكرى.

ترجع وقائع القضية إلى شهر مارس من العام الحالى حيث تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات بقيام سائقين بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع.

فأكدت التحريات التى اشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية صحة تلك المعلومات وان السائقين احمد ص م 20 عاما وأحمد م م 20 عاما يقيمان فى قريتى النكارية وتل حوين مركز الزقازيق وانهما يتخذان من عملهما ستارا لنشاطهما الاجرامى وبحوزتهما بندقية الية بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

تم رصد تحركاتهما وضبطهما اثناء استقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش وجوهر الهيروين والبانجو المخدر وأقراص مخدرة وبندقية آلية ومسدس وطلقات حية.

تم إحالتهما للنيابة التى قدمتهما لمحكمة الجنايات والتى اصدرت حكمها المتقدم.