الكاميرات تكشف ملابسات مصرع سيدة صدمها شاب بسيارته فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

رصدت كاميرات المراقبة المحيطة بمكان حادث اصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب بسيدة مما أسفر عن مصرعها في أوسيم، مشهد الحادث كاملا، حيث ظهر قائد السيارة يسير بسرعة زائدة رغم زحام المواطنين، واختلال عجلة القيادة من يده، وانحرافها عن الطريق لتصطدم بالضحية، وآخرون، مما أسفر عن مصرع السيدة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، كما تم فحص تراخيص السيارة، للتأكد من كونها مرخصة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارة ملاكي بسيدة في منطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن شاب يقود سيارة ملاكي بسرعة فائقة، اختلت عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بسيدة، لتلقى مصرعها نتيجة إصابتها بكسور ونزيف، وأصيب آخرون في الحادث.

تم ضبط الشاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.