القاهرة والمنامة مصير واحد.. الرئيس السيسى يلتقى ولى عهد البحرين.. إنفوجراف

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني.





التعاون والتنسيق المصرى البحرينى دعامة أساسية للاستقرار الإقليمى

القاهرة والمنامة يجمعهما مصير ومستقبل واحد

حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز فى كل المجالات

التوافق على تعزيز وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين

دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر والبحرين

تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات على الساحة الإقليمية

الاتفاق على استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق العربى لمواجهة التحديات

مواجهة التهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى واستقرار الدول والشعوب العربية