السيطرة على حريق شقة سكنية فى مركز قوص بقنا دون إصابات

قنا صابر سعيد

تمكنت الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بالدور الثالث فى منطقة الشيخ عتمان التابعة لمركز قوص جنوب قنا، دون إصابات.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق فى شقة سكنية بالطابق الثالث فى منطقة الشيخ عتمان بقوص، وانتقال قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هانى الإتربي، مدير الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات السيطرة على الحريق قبل امتداده.