السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة المرج دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وتم ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.