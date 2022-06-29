السفير الإيطالي يزور دير الأنبا بيجول والأنبا بيشاي بسوهاج.. صور

كتب: محمد الأحمدى

استقبل دير القديسيْن الأنبا بيجول والأنبا بيشاي بالجبل الغربي في سوهاج (الدير الأحمر)، Michelequaroni سفير إيطاليا والسيدة قرينته ووفد من السفارة الإيطالية.

واستقبلهم الأب الراهب القمص أنطونيوس الشنودي أمين الدير، وأبدى الضيوف إعجابهم بأيقونات كنيسة الدير الأثرية، وتم التقاط الصور التذكارية للسادة الضيوف معالآباء الرهبان وبعض خدام الدير.

ويعد الدير الأحمر هو أحد آخر ثلاث معالم العمارة البيزنطية المتبقية في العالم، وهم كنيسة سان فيتالي في مدينة رافينا بايطاليا، وكاتدرائية ايا صوفيا في إسطنبولبتركيا ، ويوجد بالدير هيكل الكنيسة ثلاثي الحنيات، وهو أحد أهم معالمها، إن لم يكن أكثرها أهمية، الذي تزينه الحنيات ذو الجملون المنكسر، وهو ذاته طراز معبد بعلبكبلبنان.

وفي عام 2012 وضع الدير ضمن قائمة التراث العالمي، وهو أول موقع أثري مصري يدخل القائمة ، وعقبها بدأت أعمال الترميم في الدير منذ عام 2003 ، وذلك من خلالمركز البحوث الأمريكي والذي قام بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشروع ترميم للدير، بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية.

وفي عام 2014 اجتمع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتم الاعتراف بعودة الحياة الرهبانية بدير الأنبا بيجول والأنبا بشاى سوهاج "الدير الأحمر ".