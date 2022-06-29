السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لسائق تعدى على فتاة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي والمستشار إيهاب محمد السعيد، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي، بالسجن سنة مع الإيقاف للمتهم "م.م.ف" سائق توكتوك لاتهامه بالتعدى على المجني عليها "م.ط.ي".
تعود أحداث القضية رقم 33259 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان بلاغا من والد المجني عليها يفيد بقيام المتهم بالتعدى على ابنته بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه عقب ترك المجني عليها "م.ط.ي" لمنزل جدتها لم تعد إلى المنزل، واتصلت بالمتهم "م.م.ف" سائق توك توك، للحضور إليها واصطحابها لمنزله، فاستجاب لها، وحال تواجدها بمنزله تعدى عليها لرغبته فى الزواج منها، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية بناء علي طلب شهادة والد المجني عليها بالتنازل والتصالح مع المتهم، وذلك بناء على طلب الزواج منها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لسائق تعدى على فتاة فى الإسكندريةالأربعاء، 29 يونيو 2022 03:28 م
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي والمستشار إيهاب محمد السعيد، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي، بالسجن سنة مع الإيقاف للمتهم "م.م.ف" سائق توكتوك لاتهامه بالتعدى على المجني عليها "م.ط.ي".
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