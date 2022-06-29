الرئيس السيسى: التعاون والتنسيق المصرى البحرينى دعامة أساسية للاستقرار الإقليمى

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي صباح اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد على خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي مجالات التعاون الثنائي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع البحرين تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري البحريني من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.