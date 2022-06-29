الرئيس الروسي: الناتو أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استعدادات حلف الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو، موضحا أن روسيا تعتبر أن الحلف أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي إن استعدادات الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو، موضحا أن حلف الناتو هو من بقايا الحرب الباردة، وموسكو تعتبره أنه أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن احتمال انضمام السويد وفنلندا للحلف، لفت أوضح الرئيس الروسي أن هذه العملية لن تزعج موسكو، وعن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي قال فيها إن فلاديمير بوتين لو كان امرأة فلن تبدأ حربا، قال الرئيس الروسي: تذكرت تصرفات رئيس الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر في جزر فوكلاند.

وبشأن تصرفات قادة مجموعة السبع التي أرادوا فيها "خلع ملابسهم للظهور أكثر روعة من فلاديمير بوتين، وصف الرئيس الروسى هذا المشهد بأنه سيكون مثيرا للاشمئزاز لو حصل، موضحا أن روسيا علاقاتها ليست بأفضل الأحوال مع مجموعة السبع في هذه الفترة.