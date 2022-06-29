الرئيس البولندي: الوحدة والتضامن يشكلان أهمية كبيرة لحلف الناتو

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قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن الوحدة والتضامن يشكلان أهمية كبيرة بالنسبة لحلف شمال الأطلنطي (ناتو).



جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الرئيس البولندي، اليوم الأربعاء، على هامش قمة الناتو المنعقدة حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد.



وبسؤاله عن المحادثات التي أجراها، أمس الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، قال دودا - للصحفيين - إنه كانت هناك "اجتماعات كثيرة على الهامش" سُؤل خلالها عن "وجهة نظر بولندا بشأن الوضع الحالي في أوكرانيا وقضية اللاجئين".



وأضاف - بحسب وكالة الأنباء البولندية أن محادثاته مع بايدن وشولتز "تناولت أيضا القمة والقضايا قيد التفاوض".



وقال الرئيس البولندي: "قبل كل شيء، هناك مبدآن رئيسان وآمال كبيرة أعتقد أنه سيتم تحقيقهما: أولا، الوحدة، الوحدة، الوحدة، وثانيا، التضامن، لأن هذا هو الأهم بالنسبة للناتو".