الرئاسة الروسية تصف تصريحات وزير الدفاع البريطاني ضد بوتين بـ"الوقاحة"

كتب أحمد عرفة

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، تصريح وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقاحة، موضحا أن مثل هذا السلوك يلقي بظلاله على المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، معلقا على بيان وزير الدفاع البريطاني: لسوء الحظ، نرى هنا مستوى منخفضا من الثقافة الشخصية والسياسية على حد سواء، هذه الوقاحة، والتي لا يمكن تسميتها بطريقة أخرى، تلقي بظلالها على البلد الذي يمثله.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن هذا الوزير، مرة أخرى، للأسف، ليس وحيدا في افتقاره العدواني للثقافة، ونرى آخرين مثله، ولا يمكنهم حل المشاكل، إنهم يخلقونها فقط.

وفى وقت سابق قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من "متلازمة الرجل الصغير" ولديه نظرة "ذكورية" إلى العالم، كما أشار إلى أن الزعيم الروسي "مجنون" من وجهة نظره، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.