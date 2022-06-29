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الخزانة الأمريكية تسمح ببعض المعاملات مع خدمة الأمن الفيدرالي الروسية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:21 ص
الخزانة الأمريكية تسمح ببعض المعاملات مع خدمة الأمن الفيدرالي الروسية وزارة الخزانة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، السماح ببعض المعاملات مع خدمة الأمن الفيدرالي الروسية فيما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح والشهادات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الرخصة العامة لوزارة الخزانة الأمريكية، إن الحديث يدور عن المعاملات الضرورية "لطلب، والحصول على، واستخدام وتداول التراخيص أو التصاريح أو الشهادات أو الإخطارات الصادرة عن خدمة الأمن الفيدرالي الروسية لاستيراد أو توزيع أو استخدام منتجات تكنولوجيا المعلومات في روسيا".

 

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن القرار يتعلق بالصادرات وإعادة التصدير وجميع السلع أو التكنولوجيا التي تسمح بها وزارة التجارة الأمريكية، ويجب ألا تتجاوز الدفعة المستلمة من قبل خدمة الأمن الفيدرالي 5000 دولار في السنة.

 

 

 


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