اليوم السابع
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حتى نهاية الأسبوع..

التنمية المحلية: استمرار البرنامج التدريبى لقيادات المحليات بقرى "حياة كريمة"

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:00 ص
التنمية المحلية: استمرار البرنامج التدريبى لقيادات المحليات بقرى "حياة كريمة" مبادرة حياة كريمة
كتب على عبد الرحمن

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يوصل مركز التنمية المحلية بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، فعاليات البرنامج التدريبى لتأهيل كوادر الإدارة المحلية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يأتى فى إطار آليات الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة فى الريف المصرى، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجارى، والذى انطلق يوم 4 يونيو.

ويستهدف البرنامج التدريبى، 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة"، ويركز البرنامج التدريبى على رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية فى مجال إدارة الموارد الذاتية ، والنهج التشاركى وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية ، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية.

في سياق متصل وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والالتزام بالبرنامج الزمني، لضمان تحقيق أهدافها من تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة للمواطنين.

 كما وجه شعراوى الوحدة المركزية لحياة كريمة وأجهزة الوزارة المعنية بتكثيف التنسيق والمتابعة مع المحافظات، بهدف دعم أجهزة الإدارة المحلية لاستيفاء كافة متطلبات دعم المشروعات وتذليل المعوقات، وتقييم أداء قيادات وفرق الإدارة المحلية فى ضوء مستوى إنجازهم بمبادرة "حياة كريمة".

ولفت تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، إلى الانتهاء من توفير 5015 قطعة أرض من إجمالى 5031 قطعة كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية فى المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة وذلك بنسبة 99.7%، ومن بينها 390 قطعة جارى تسليمها بعد تحديد الصلاحية الفنية وإزالة بعض العوائق واستكمال الإجراءات القانونية.


حياة كريمة

التنمية المحلية

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