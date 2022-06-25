اليوم السابع
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"حياة كريمة" تغير وجه قرى المنوفية وتحول "شما" إلى قرية نموذجية.. فيديو

السبت، 25 يونيو 2022 12:28 م
"حياة كريمة" تغير وجه قرى المنوفية وتحول "شما" إلى قرية نموذجية.. فيديو حياة كريمة
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والتى ضمن القرى التى يتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى المنوفية.


 

ويقول مصطفى أبو خضرة من أهالى قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إن القرية تشهد تطور كبير منذ قدوم مشروعات حياة كريمة فى شتى المجالات سواء كان فى التعليم، أو الغاز، أو الاتصالات، أو مجمع الخدمات، أو الصحة.

ويضيف أبو خضرة أنه تم الانتهاء بنسبة 80% من كافة المشروعات التى تتم بالقرية، حيث تم الانتهاء من مجمع الخدمات ويبقى الاستلام النهائى المشروع، والمدراس حيث تم الانتهاء من مدرستين بكافة التجهيزات.

ويشير أحد أهالى قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى أن تم الانتهاء من تطبين الترع المارة بالقرية بنحو ما يقرب من 10 كيلو تقريبا.

ويؤكد أنه جارى العمل بباقى المشاريع وبالتحديد الوحدة الصحية وباقى مشروع الغاز فى توصيله للمنازل والتى تمت بنسبة 90% على التقريب، وتم الانتهاء التام من المدرستين التى تم بنائهم بالإضافة إلى المدراس التى تم تطويرها.
 

IMG20220625113200
IMG20220625113200

 

المبادرة-حولت-قرية-شما-لقرية-نموذجية-(1)
المبادرة-حولت-قرية-شما-لقرية-نموذجية-(1)

 

المبادرة-حولت-قرية-شما-لقرية-نموذجية-(2)
المبادرة-حولت-قرية-شما-لقرية-نموذجية-(2)

 

حياة-كريمة-تغير-وجه-قرى-المنوفية
حياة-كريمة-تغير-وجه-قرى-المنوفية

 

مشروعات-حياة-كريمة-بالمنوفية
مشروعات-حياة-كريمة-بالمنوفية

 


مشروعات حياة كريمة

محافظة المنوفية

حياة كريمة

قرية شما



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