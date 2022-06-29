"التنظيم والإدارة" ينهى الاختبارات الإلكترونية لـ9 آلاف متقدم لشغل وظائف بالأوقاف

كتبت: ريهام الباشا

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ من التقييم الإلكتروني لـ9 آلاف و618 من المتقدمين لشغل 1000 وظيفة مدرس وإمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف.

وقد أجريت الامتحانات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو الجاري، وذلك من إجمالي 13 ألفًا و 96 متقدمًا توافرت فيهم شروط القبول، وجاءت مستنداتهم مطابقة للمطلوب والتأهل لمرحلة التقييم الإلكتروني.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن التعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان له أثر كبير في نجاح هذه الامتحانات التي تمت بنزاهة وشفافية شهد بها الممتحنون أنفسهم، وأنه جار التنسيق مع الجهاز للمرحلة الثانية "المقابلة الشفوية"، نظرًا لما تتطلبه وظيفة الإمام من ملكات خاصة قائمة على المشافهة، ولا سيما ما يتصل بقراءة القرآن الكريم والأداء الخطابي الصوتي والسمات الشخصية المؤهلة للتواصل الجيد مع المجتمع.

وشدد الوزير على أن أعمال التقييم الإلكتروني تهدف إلى تأمين عملية تقييم المتقدمين ضد أي تدخل بشري على الإطلاق، وقياس حقيقي لقدرات ومهارات ومعارف المتقدمين، سواء بالشأن العام أو في مجال التخصص، وذلك في إطار تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.