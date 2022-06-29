البابا تواضروس يلتقى أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

التقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، أعضاء هيئة تدريس الكلية الاكليريكية بالإسكندرية، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بحضور نيافة الانبا بافلي اسقف عام كنائس المنتزة والقمص إبرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وبدأ البابا تواضروس اللقاء بكلمة روحية من قداسة البابا مرحبا بالحضور ومتحدثا عن دور التعليم الكنسي مستشهدا بآيات القديس بولس الرسول الي تلميذه تيموثاوس في رسالته الثانية اكْرِزْ بِالْكَلِمَةِ. اعْكُفْ عَلَى ذلِكَ فِي وَقْتٍ مُنَاسِبٍ وَغَيْرِ مُنَاسِبٍ. وَبِّخِ، انْتَهِرْ، عِظْ بِكُلِّ أَنَاةٍ وَتَعْلِيمٍ. لأَنَّهُ سَيَكُونُ وَقْتٌ لاَ يَحْتَمِلُونَ فِيهِ التَّعْلِيمَ الصَّحِيحَ، بَلْ حَسَبَ شَهَوَاتِهِمُ الْخَاصَّةِ يَجْمَعُونَ لَهُمْ مُعَلِّمِينَ مُسْتَحِكَّةً مَسَامِعُهُمْ، فَيَصْرِفُونَ مَسَامِعَهُمْ عَنِ الْحَقِّ، وَيَنْحَرِفُونَ إِلَى الْخُرَافَاتِ. وَأَمَّا أَنْتَ فَاصْحُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. احْتَمِلِ الْمَشَقَّاتِ. اعْمَلْ عَمَلَ الْمُبَشِّرِ. تَمِّمْ خِدْمَتَكَ

وشكر قداسة البابا القمص إبرام بشوندي علي الفترة التي كان فيها وكيلا للكلية من عام 2013 لما بذله من جهد للنمو بالمستوي الروحي والعلمي للكلية متمنيا له دوام الصحة والعافية وقدم قداسة البابا هدايا تذكارية تكريما لإبرام بشوندى.

ورحب قداسته بالقمص اندراوس متي وكيل الكلية الإكليريكية الجديد، وألقى كل من القمص إبرام إميل والقمص إبرام بشوندي والقمص إندراوس متي، كلمات عرضوا فيها الرؤية المستقبلية لتطوير الكلية الاكليريكية ووزع قداسة البابا الهدايا التذكارية علي الحضور.