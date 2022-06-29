اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:00 ص
الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هاتفيا الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الأوضاع في المنطقة وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والاستقرار والتنمية.


وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال الهاتفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية والحرص على تعزيز التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.


ومن جهتها، أشادت كاثرين كولونا بالطبيعة الاستثنائية للشراكة الثنائية التي تجمع الإمارات وفرنسا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز وتعميق وتنمية هذه العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.


كما بحث الجانبان سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة التغير المناخي في ضوء استضافة الإمارات الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في دبي العام المقبل 2023.


الإمارات

فرنسا

الإمارات وفرنسا

الشيخ عبد الله بن زايد

كاثرين كولونا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة