الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

أ ش أ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هاتفيا الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الأوضاع في المنطقة وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والاستقرار والتنمية.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال الهاتفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية والحرص على تعزيز التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.



ومن جهتها، أشادت كاثرين كولونا بالطبيعة الاستثنائية للشراكة الثنائية التي تجمع الإمارات وفرنسا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز وتعميق وتنمية هذه العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



كما بحث الجانبان سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة التغير المناخي في ضوء استضافة الإمارات الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في دبي العام المقبل 2023.