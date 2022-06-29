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الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 05:30 ص
الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم، الأربعاء، هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.
 
وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، ومن المنتظر أن تدعو المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأربعاء، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.
 
وفي العادة يصدر بيان للمحكمة العليا: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".

دار الافتاء

السعودية

هلال شهر ذى الحجة

عيد الاضحى المبارك

اليوم السابع بلس



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